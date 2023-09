Präsident Yoon reist zu UN-Generalversammlung nach New York

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag zur UN-Generalverammlung nach New York gereist.Yoon wird sich in Begleitung von First Lady Kim Keon-hee auf eine insgesamt sechstägige Reise begeben.Vor der 78. Generalversammlung wird Yoon am Mittwoch eine Rede halten.Darin will er vor einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland warnen. Auch Entwicklungsunterschiede, das Vorgehen gegen den Klimawandel sowie die digitale Transformation will das Staatsoberhaupt thematisieren.Yoon will den Aufenthalt in New York außerdem nutzen, um Werbung für Busan zu machen, das die Weltexpo 2030 austragen will. Das Weltausstellungsbüro wird Ende November über den Gastgeber entscheiden.Insgesamt will Yoon in New York rund 30 Termine absolvieren und am Samstag zurückkehren.