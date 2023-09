﻿KCNA: Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un reist von Wladiwostok aus zurück nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un befindet sich laut Angaben aus Pjöngjang nach einem offiziellen Freundschaftsbesuch in Russland auf dem Rückweg nach Nordkorea.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Während seines zweitägigen Aufenthalts in Wladiwostok habe Kim mehrere Einrichtungen in den Bereichen Militär, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur besichtigt. Zum Abschluss des Besuchs hat es laut dem KCNA-Bericht eine Abschiedszeremonie gegeben.Kim war am 10. Oktober in Pjöngjang aufgebrochen und am 13. Oktober zu einem Gipfelgespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengekommen. Danach reiste er in den Fernen Osten Russlands und inspizierte Waffenfabriken und Militäreinheiten.Kim wird heute in Nordkorea zurückerwartet. Er wäre dann insgesamt neun Tage im Ausland gewesen. Seit dem Amtsantritt war es damit sein längster Auslandsaufenthalt.