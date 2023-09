USA wollen sich weiterhin für bessere Menschenrechtslage in Nordkorea einsetzen

Photo : Getty Images Bank

Die USA wollen sich weiterhin für eine bessere Menschenrechtslage in Nordkorea einsetzen.Das sagte der Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller am Sonntag zum Beginn der 20. North Korea Freedom Week.Mit der Freiheitswoche für Nordkorea würden die USA den Mut der nordkoreanischen Flüchtlinge und von Menschenrechtsorganisationen anerkennen, die sich für sie einsetzen.Pjöngjang beute weiterhin seine eigene Bevölkerung aus, sagte der Sprecher und wies auf Massenmobilisierungen von Schulkindern für Zwangsarbeit hin. Ressourcen, die der Bevölkerung zugutekommen könnten, würden in unrechtmäßige Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen umgeleitet.Die USA seien sehr besorgt über die Notlage von nordkoreanischen Asylsuchenden, einschließlich rund 2.000 Nordkoreanern in China, die dem Risiko einer Zwangsrückführung ausgesetzt seien.Die internationale Gemeinschaft müsse die Verantwortlichen für Menschenrechtsverstöße gegen Nordkoreaner zur Rechenschaft ziehen. Für Washington habe die Angelegenheit Priorität, sagte der Sprecher weiter.Die Freiheitswoche für Nordkorea war erstmals 2004 von der überparteilichen Gruppe North Korea Freedom Coalition organisiert worden. Mit der Veranstaltung sollte zu einer Gesetzgebung ermutigt werden, die zu Verbesserungen der Menschenrechtslage im abgeschotteten Nordkorea beitragen kann.