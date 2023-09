Statue des heiligen Andreas Kim Taegon im Vatikan gesegnet

Photo : YONHAP News

Eine Statue des heiligen Andreas Kim Taegon, Koreas erster römisch-katholischer Priester, ist in der Basilika Sankt Peter im Vatikan aufgestellt worden.Die feierliche Segnung der Statue, die an der Außenwand des Petersdoms errichtet worden war, fand am Samstag (Ortszeit) statt.Es ist das erste Mal, dass eine Statue eines asiatischen Heiligen im Petersdom aufgestellt wurde.Kardinal Mauro Gambetti, der die Segnung leitete, sagte, dass man beginnend mit Pater Kim Taegon Heiligenstatuen, die jedes Volk und jedes Land repräsentierten, im Petersdom aufstellen werde. Die heutige Segnung sei ein Ausdruck der Hoffnung, dass Vertretungen der Kirche im Osten und im Westen gemeinsam voranschreiten werden.Der präsidiale Chefsekretär für Zivil- und Sozialagenda, Kang Seung-kyu, reiste aus diesem Anlass als Sondergesandter der südkoreanischen Regierung nach Vatikanstadt. Er überreichte Papst Franziskus ein Schreiben von Präsident Yoon Suk Yeol.Er glaube, dass die Geschichte und die Tiefe des koreanischen Katholizismus, der mit dem Blut und Schweiß vieler Märtyrer aufgebaut worden sei, bei der heutigen Papstaudienz, der Gedenkmesse und der Segnung der Statue zum Vorschein gekommen seien, sagte Kang. Dieses Jahr sei der 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und dem Vatikan. Mit der heutigen Segnung freue man sich auf die nächsten 60 Jahre.