Selenskyi bedankt sich für Südkoreas finanzielle Hilfe

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Südkorea für die wirtschaftliche Unterstützung gedankt.Laut der Deutschen Presse-Agentur sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Samstag (Ortszeit), dass man diese Woche bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung der vorhandenen Verteidigungsabkommen und anderer Hilfspakete gemacht habe. Er zählte alle Länder auf, die Hilfe leisteten, und dankte ihnen.Er sagte dabei, dass er sich für die neue Vereinbarung über eine Finanzhilfe Südkoreas bedanke.Präsident Yoon Suk Yeol hatte beim G20-Gipfel am 10. September im indischen Neu-Delhi einen Hilfsplan in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar für die Ukraine präsentiert.Die südkoreanische Regierung plant, nächstes Jahr der Ukraine 300 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen und ab 2025 Kredite in Höhe von zwei Milliarden Dollar über den Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) zu gewähren.