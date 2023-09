Politik Designierter deutscher Botschafter bezeichnet Südkorea als wichtigen Partner im Indopazifik

Der designierte deutsche Botschafter in Südkorea, Georg Wilfried Schmidt, hat Südkorea als wichtigen Partner für Deutschland im indopazifischen Raum bezeichnet.



Die entsprechende Äußerung machte Schmidt am Montag bei einer Veranstaltung anlässlich des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland in Seoul. Die Veranstaltung wurde von der Deutschen Botschaft Seoul, der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer, dem Alumninetzwerk Deutschland-Korea (ADeKo), der Koreanisch-Deutschen Gesellschaft (KDG), dem Goethe-Institut Korea und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) Korea organisiert.



Es sei wichtig, eher über die Zukunft als über die Vergangenheit zu sprechen, sagte der Diplomat hinsichtlich der Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland.



Ein von koreanischen und deutschen Organisationen unterzeichnetes Memorandum of Understanding (MOU) über ein Jugendaustauschprogramm bewertete er als schönes Zeichen dafür, den Staffelstab der vor 140 Jahren begonnenen Beziehungen an die nächste Generation weiterzugeben.



Das ADeKo, die KDG und die Deutsch-Koreanische Gesellschaft (DKG) unterzeichneten am Montag eine Absichtserklärung über einen Schüleraustausch.



Beginnend mit der Reise von 30 Schülern der Deoksu Oberschule nach Deutschland im Januar wollen sie den Umfang des Programms ausweiten.



Korea und Deutschland hatten mit der Unterzeichnung des bilateralen Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsvertrags im November 1883 offizielle diplomatische Beziehungen aufgenommen.