KCNA: Vorsitzender Kim Jong-un von Besuch in Russland zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist von seinem Besuch in Russland zurückgekehrt.Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Kim habe mit dem Besuch die freundschaftlichen Beziehungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Regierung sowie Bevölkerung vertieft und damit ein neues Kapitel der Entwicklung im bilateralen Verhältnis eröffnet.Kim sei auf dem Rückweg durch den Grenzbahnhof Khasan gefahren und habe den Tumen-Fluss überquert und dabei warmherzige Grüße an sein geliebtes Volk gesendet.Der Machthaber war am vorvergangenen Sonntag mit seinem gepanzerten Sonderzug in Pjöngjang abgefahren. Am Mittwoch traf er sich am Weltraumbahnhof Wostotschny mit Putin.Anschließend besuchte er auch Primorsky Krai und andere Orte im russischen Fernostgebiet. Während des neuntägigen Besuchs in Russland besichtigte Kim unter anderem eine Kampfflugzeug-Fabrik.