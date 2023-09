Nordkorea schickt offenbar keinen Regierungsvertreter zur UN-Generalversammlung

Photo : YONHAP News

Nordkorea schickt offenbar das fünfte Jahr in Folge keinen Regierungsvertreter zur UN-Generalversammlung.Wie aus informierten Kreisen verlautete, wird Nordkorea am letzten Tag, dem 26. September vormittags, als zehntes Mitgliedsland an die Reihe kommen, um vor den UN die Rede zu halten.In Bezug auf die Reihenfolge wird den Staats- und Regierungschefs Priorität eingeräumt. Danach kommen die Außenminister und Botschafter der Mitgliedsstaaten an die Reihe.Experten gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen Kim Song für sein Land sprechen wird.Zuletzt schickte Pjöngjang 2018 zur 73. UN-Generalversammlung eine Regierungsdelegation.Die Rede des südkoreanischen Staatspräsidenten Yoon Suk Yeol ist am zweiten Tag der Generalversammlung, dem 20. September vormittags, als 18. Land geplant.