In Südkorea eingefrorene iranische Gelder an Drittländer transferiert

Photo : YONHAP News

Die in Südkorea eingefrorenen iranischen Gelder sind an Drittländer, darunter Katar, transferiert worden.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Staaten seien die wegen der Sanktionen in Südkorea eingefrorenen iranischen Gelder erfolgreich unter anderem nach Katar und in die Schweiz überwiesen worden.Die südkoreanische Regierung habe bislang auf Bitten des Irans aus den sanktionierten Finanzmitteln dessen UN-Beitrag gezahlt und den iranischen Bürgern humanitäre Hilfe geleistet.Darüber hinaus bedankte sich das Außenministerium in Seoul bei den Drittländern dafür, dass sie bei der Lösung der Frage eine konstruktive Rolle gespielt hätten.Zuvor hatte Teheran bekannt gegeben, dass ein Gefangenenaustausch mit den USA zustande kommt und die in Südkorea eingefrorenen Gelder transferiert werden.Die Erlöse aus dem Ölverkauf in Höhe von sechs Milliarden Dollar waren auf Konten der iranischen Zentralbank bei der Woori Bank und der IBK Bank eingefroren.