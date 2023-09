Präsident Yoon wirbt bei Spitzentreffen in New York um Unterstützung für Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat bei einer Reihe von Spitzentreffen in New York um Unterstützung für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan gebeten.Yoon war am Montagmorgen am Flughafen John F. Kennedy gelandet und hatte gleich nach der Ankunft die Regierungsspitzen von Sri Lanka, San Marino, Montenegro, Dänemark, der Tschechischen Republik, Burundi und Turkmenistan getroffen, um auf Busans Bewerbung für die Expo 2030 aufmerksam zu machen.Im Gespräch mit dem sri-lankischen Präsidenten Ranil Wickremesinghe gab es außerdem einen Meinungsaustausch zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen.Yoon hofft nach Angaben des Präsidialamtes auf eine Zusammenarbeit auf den Gebieten Entwicklung, Arbeitskräfte, Antworten auf den Klimawandel sowie Handel und Investitionen mit dem Ziel einer langfristigen Partnerschaft.Yoon versprach ein weiteres Streben nach gemeinsamen Projekten für die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, darunter im Rahmen des südkoreanisch-sri-lankischen Berufsbildungszentrums.Auch soll bald eine bilaterale Einigung zur Zusammenarbeit beim Klimawandel ausgehandelt werden.Mit der regierenden Doppelspitze San Marinos, Alessandro Scarano und Adele Tonnini, sprach Yoon über die Zusammenarbeit im Tourismussektor.Yoon bleibt sechs Tage lang in New York, wo er an der UN-Generaldebatte teilnimmt. Am Rande der Generalversammlung sind Gespräche mit über 30 Staatsführern geplant, um Busan im Endspurt um die Expo-Vergabe zu unterstützen. Das Weltausstellungsbüro wird im November über den Gastgeber entscheiden.