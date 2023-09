﻿US-Außenminister und chinesischer Vizepräsident kommen zusammen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken und der chinesische Vizepräsident Han Zheng sind am Rande der UN-Generalversammlung zusammengekommen.Das teilte das US-Außenministerium am Montag (Ortszeit) mit.Blinken und Zheng hätten sich über Nordkoreas provokatives Verhalten, Russlands Angriff auf die Ukraine und die Taiwanstraße ausgetauscht, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.Blinkens Treffen mit Vizepräsident Han gilt als hochrangiges Treffen, das den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ebnen soll.Deren Gespräch soll am Rande des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) im November in San Francisco zustande kommen.