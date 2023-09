US-Präsident Biden dankt Südkorea und anderen Staaten für Rolle bei Freilassung von fünf US-Amerikanern aus Iran

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat Südkorea und anderen Staaten für ihre Rolle bei der Freilassung von fünf US-Bürgern aus dem Iran gedankt.Fünf unschuldige US-Bürger, die im Iran festgehalten wurden, könnten endlich heimkehren, erklärte Biden am Montag.Er dankte Katar, Oman, der Schweiz und Südkorea für ihre Mithilfe.Besonderen Dank richtete Biden an den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad, und den Sultan von Oman, Haitham bin Tariq, die über mehrere Monate das Zustandekommen der Einigung unterstützt hätten.US-Außenminister Antony Blinken bedankte sich ebenfalls bei Südkorea für die geleistete Unterstützung.Der Austausch von jeweils fünf Gefangenen erfolgte am Montag. Im Rahmen der Vereinbarung wurde auch eine Freigabe von in Südkorea eingefrorenem Vermögen Irans beschlossen.