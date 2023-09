﻿USA und Südkorea wollen mit intensiveren Manövern auf veränderte Sicherheitslage reagieren

Photo : YONHAP News

Die USA und Südkorea haben angesichts der sich rasch verändernden Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel beschlossen, ihre gemeinsamen Militärübungen zu verstärken.Laut den Verteidigungsministerien fand am Montag in Seoul der 23. Koreanisch-US-amerikanische Integrierte Verteidigungsdialog (KIDD) statt.Bei der Sitzung zur Sicherheitspolitischen Initiative (SPI) hätten sie das gemeinsame Ziel einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.Außerdem hätten sie Einschätzungen zu Nordkoreas anhaltenden Provokationen und Versuchen der Entwicklung von Atomwaffen ausgetauscht.Vor allem sei mit dem Großmanöver Ulchi Freedom Shield (UFS) im August die Fähigkeit des Bündnisses zum Krisenmanagement und zur totalen Kriegsführung erheblich gestärkt worden, hieß es bei der Zusammenkunft.Bei dem hochrangigen Treffen wurde darüber hinaus die Bedeutung der Ergebnisse des Dreiergipfels in Camp David hervorgehoben.