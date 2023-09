Seoul äußert Erwartung für Erfüllung von Japans Zusage in Bezug auf Stätte der Zwangsarbeit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat die Erwartung geäußert, dass Japan seine Zusage in Bezug auf die Insel Hashima, eine als Welterbe anerkannte frühere Stätte der Zwangsarbeit von Koreanern, erfüllen wird.Das UNESCO-Welterbekomitee hatte jüngst in einem Beschluss festgestellt, dass Japan neue Schritte zur Widerspiegelung der Geschichte der Zwangsarbeit von Koreanern in Bezug auf die 2015 als Welterbe anerkannten Stätten der industriellen Revolution der Meiji-Zeit, darunter Hashima, unternommen habe.Diesbezüglich sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Montag, die Regierung habe erkannt, dass Japan neue Maßnahmen ergriffen habe. Sie betrachte dies als einen Prozess, um die Entscheidungen des Komitees weiterhin aufrichtig umzusetzen.Auf die Frage, ob die Annahme des Beschlusses die Aufnahme der japanischen Sado-Mine in die Welterbeliste wahrscheinlicher gemacht habe, antwortete er, dass von einer großen Möglichkeit gesprochen werden könne, sollte sich Japan auch mit der dortigen schmerzhaften Geschichte auseinandersetzen.In der Sado-Mine, Japans ältester Goldproduktionsstätte, mussten koreanische Arbeiter während der japanischen Kolonialherrschaft Zwangsarbeit verrichten. Die japanische Regierung setzt sich dafür ein, dass die Mine auf die UNESCO-Welterbeliste gesetzt wird.