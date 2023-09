Bericht: Umsatzrückgang in wichtigen Branchen in Korea im August

Photo : YONHAP News

In den meisten wichtigen Branchen in Südkorea, darunter Einkaufen, ist einem Bericht zufolge im August ein Umsatzrückgang verbucht worden.Laut dem heute vom Finanzinstitut der Kreditkartenfirma BC Card veröffentlichten „ABC Report“ schrumpfte der Gesamtumsatz in den wichtigen Branchen im Lande im August gegenüber dem Vormonat um zwei Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr wurde ein Rückgang von 2,1 Prozent verbucht.Beim Einkaufen ging der Umsatz sowohl beim Offline-Einkauf (minus 3,4 Prozent) als auch beim Online-Einkauf (minus ein Prozent) gegenüber dem Vormonat zurück und insgesamt um 2,1 Prozent.Bei Lebensmitteln und Getränken sackte der Umsatz um 5,8 Prozent ab. Bei Restaurants wurde ein Rückgang von 5,6 Prozent verbucht, bei Getränken ein Einbruch von 5,9 Prozent. Kneipen erlitten einen 8,4-prozentigen Umsatzrückgang.Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum brach der Umsatz beim Offline-Einkauf im August mit 8,3 Prozent besonders stark ein.Dagegen stiegen die Zahlungen im Ausland in der ersten Sommerurlaubssaison nach dem Beginn der Corona-Endemie. Im Juli und August nahmen die Kundenumsätze in Läden im Ausland stetig zu. Im August wurde ein Zuwachs von 8,4 Prozent im Vorjahresvergleich erzielt.