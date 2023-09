Präsidialamt: Yoon widmet sich bei Terminen bei UN Expo-Bewerbung und Wirtschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird sich bei seinen Terminen in Bezug auf die UN-Generalversammlung der Expo-Bewerbung Südkoreas und der Wirtschaft widmen.Entsprechendes äußerte die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Kim Eun-hye, am Dienstag. Er nutze die südkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen de facto als Basislager für die Bemühungen um die Austragung der Expo 2030 in Busan und strenge sich an vorderster Front an, indem er immer wieder zum UN-Hauptquartier pendele.Nach seiner Ankunft am Montag (Ortszeit) in New York habe Yoon in den folgenden sieben Stunden die Staats- und Regierungschefs von neun Ländern getroffen. Während seines Aufenthalts bis Freitag in New York plane er bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von mindestens 38 Ländern, teilte Kim mit.Nach weiteren Angaben ist die Wirtschaft ein weiterer Schwerpunkt von Yoons Reise. Der Schwerpunkt der Gespräche liege darauf, inmitten der komplexen Krisen im In- und Ausland einen Durchbruch in der Frage der Lebensgrundlagen der Bürger und der Volkswirtschaft herbeizuführen, hieß es.Für Präsident Yoon sei die Diplomatie gleichbedeutend mit Wirtschaft und Wirtschaft gleichbedeutend mit Diplomatie. Er werde keine Sekunde vergeuden, um das Spielfeld zu erweitern, auf dem die südkoreanischen Bürger und Unternehmen spielen könnten, sagte Kim weiter.