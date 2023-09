Premier Han reist als Regierungsvertreter zu Asienspielen in Hangzhou

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo reist am Samstag anlässlich der Asienspiele für zwei Tage in die chinesische Stadt Hangzhou.Das Büro des Ministerpräsidenten teilte am Dienstag mit, dass Han am 23. und 24. September Hangzhou besuchen werde, um an der Eröffnungszeremonie der Asienspiele teilzunehmen und die südkoreanische Mannschaft zu ermutigen.Südkorea hatte gewöhnlich einen Beamten im Ministerrang zu den Asienspielen geschickt. Die Reise des Ministerpräsidenten als Regierungsvertreter zu der Veranstaltung dient offenbar auch der Pflege der Beziehungen zu China.Wie verlautete, bestehe die Möglichkeit, dass sich Han in Hangzhou mit der chinesischen Führung treffe, darunter Staatspräsident Xi Jinping oder Premierminister Li Qiang.