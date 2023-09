Südkorea zeigt Ort der Untersuchung auf Radioaktivität im Meerwasser

Photo : KBS News

Zum ersten Mal seit dem Beginn der Einleitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima in den Ozean hat die südkoreanische Regierung eine Stelle in südkoreanischen Gewässern gezeigt, die auf Radioaktivität untersucht wird.Eine Stunde nach der Abfahrt vom Hafen von Busan kommt ein Forschungsschiff an einer 13 Kilometer entfernten Untersuchungsstelle an. Dort werden Meerwasserproben genommen und an Bord gehoben.Dann werden die Proben zu einer Analyseeinrichtung gebracht, wo die Konzentrationen von Cäsium und Tritium, radioaktiven Stoffen, gemessen werden.Die Regierung legte 200 Messstellen in südkoreanischen Gewässern fest, darunter 108 Stellen für schnelle Untersuchungen, an denen lediglich oberflächennahes Meerwasser getestet wird. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Messstellen um 43 steigen.Auch werden Meerwasserproben in entfernteren Gebieten genommen und analysiert. An acht Messstellen, die 500 bis 1.600 Kilometer vom AKW Fukushima entfernt liegen, werden Analysen abhängig von der Wassertiefe vorgenommen. Ab dem kommenden Jahr wird Südkorea zehn weitere Stellen in der Nähe der Pazifischen Inselstaaten festlegen.Jedoch sind die Gewässer vor Fukushima, die der Quelle der Kontamination am nächsten liegen, von der Untersuchung ausgeschlossen.Die südkoreanische Regierung hatte nach der Verhängung des Einfuhrverbots für Fischereiprodukte aus acht japanischen Präfekturen, einschließlich Fukushima, im Jahr 2013 auch Meerwasser vor der Küste von Fukushima untersucht, um Daten zu sammeln.Die Untersuchung dort wurde jedoch eingestellt, nachdem die japanische Regierung wegen des Importverbots Südkorea bei der Welthandelsorganisation verklagt hatte. Seither versuchte Seoul nicht erneut, das Meerwasser vor Fukushima zu untersuchen.Auf die Frage, ob es Pläne für eine dortige Untersuchung gebe, antwortete die Regierung, dass die Überprüfung der japanischen Daten ausreiche.