Parlament stimmt am Donnerstag über Anträge zur Festnahme von Oppositionschef und zur Entlassung von Premier ab

Photo : YONHAP News

Ein Antrag auf die Zustimmung zur Festnahme des Vorsitzenden der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, und ein Antrag auf die Entlassung von Ministerpräsident Han Duck-soo werden am Donnerstag in der Nationalversammlung zur Abstimmung gebracht.Das Justizministerium schickte nach einer Billigung durch Präsident Yoon Suk Yeol am Dienstagvormittag den Antrag auf die Zustimmung zu Lees Festnahme an die Nationalversammlung. Am Montag reichte die Minjoo-Partei dem Parlament einen Antrag auf die Entlassung des Premierministers ein.Dem Parlamentsgesetz zufolge soll über einen Antrag auf die Zustimmung zur Festnahme eines Abgeordneten und einen Antrag auf die Entlassung des Ministerpräsidenten in der ersten Plenarsitzung nach deren Einreichen berichtet werden. Frühestens 24 Stunden und spätestens 72 Stunden nach der Berichterstattung muss darüber abgestimmt werden.Da für den 20. und den 21. September Plenarsitzungen vorgesehen sind, steht de facto fest, dass beide Anträge am 21. September zur Abstimmung gebracht werden.Für die Annahme beider Anträge ist die absolute Mehrheit erforderlich, wobei mindestens die Hälfte aller Parlamentarier anwesend sein muss.