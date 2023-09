Präsident Yoon rührt in New York Werbetrommel für Expo-Bewerber Busan

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat auch am zweiten Tag seines Besuchs in New York die Werbetrommel für den Expo-Bewerber Busan gerührt.Yoon trifft am Rande der UN-Generalversammlung eine Reihe von Staats- und Regierungschefs zu Gesprächen.Seit der Ankunft am Montag sprach Yoon mit neun Spitzenvertretern anderer Regierungen, unter anderem von Ghana, Lesotho, Monaco, Belize und Surinam.Yoon bat in den Gesprächen um Unterstützung für Busan, da das Weltausstellungsbüro im November über den Gastgeber entscheiden wird.Bei einem Mittagessen mit Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo herrschte nach Angaben des Präsidialamtes Einigkeit über das Ziel einer substanziellen Kooperation zwischen beiden Ländern, die Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gemeinsam haben.Beim ersten Gipfel mit Lesotho in 47 Jahren versprach Yoon Kooperationsprojekte auf der Grundlage von Südkoreas Erfahrungen mit der Saemaul-Bewegung, mit der in den 1970er Jahren die Produktivität in der Landwirtschaft erheblich gesteigert worden war. Auch mit Landmaschinen will Südkorea das afrikanische Land unterstützen.Im Gespräch mit dem surinamesischen Präsidenten Chan Santokhi brachte Yoon die Absicht für eine engere Zusammenarbeit zum Ausdruck. Unter anderem soll mit dem südamerikanischen Land auf den Gebieten Handel, Investitionen, Agrarwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit kooperiert werden. Auch bei der Untersuchung von Wäldern und der Wiederaufforstung in Surinam, dem Land mit der höchsten Walddichte, will Südkorea helfen.Bei seinem Treffen mit Fürst Albert II. von Monaco schlug Yoon nach Angaben des Präsidialamtes eine engere Zusammenarbeit im digitalen Bereich vor.Im Gespräch mit dem ivorischen Vize-Präsidenten Tiémoko Meyliet Koné schlug Südkoreas Staatsoberhaupt eine engere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ernährungssicherheit vor.