﻿Trilaterales Treffen von hochrangigen Beamten Südkoreas, Chinas und Japans am Dienstag in Seoul

Photo : YONHAP News

Ein Treffen von hochrangigen Beamten Südkoreas, Chinas und Japans findet am nächsten Dienstag in Seoul statt.Im Mittelpunkt soll eine Förderung von Gesprächen im Rahmen des gemeinsamen Konsultationsgremiums sowie der trilateralen Zusammenarbeit insgesamt stehen, teilte Außenministeriumssprecher Lim Soo-seok am Dienstag mit.Den Vorsitz des Gesprächs habe der stellvertretende Außenminister Chung Byung-won. Er verhandele mit seinem japanischen Amtskollegen Funakoshi Takehiro und dem chinesischen Amtskollegen Nong Rong.Das Treffen sei insofern von Bedeutung, als sich die drei Länder auf die Wiederaufnahme des trilateralen Gipfels vorbereiten. Das letzte Gipfeltreffen zwischen Südkorea, China und Japan fand im Dezember 2019 im chinesischen Chengdu statt.