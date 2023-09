Südkorea bestellt russischen Botschafter wegen militärischer Zusammenarbeit mit Nordkorea ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den russischen Botschafter einbestellt.Grund sind jüngste Diskussionen zwischen Nordkorea und Russland über eine militärische Zusammenarbeit.Der erste Vize-Außenminister Chang Ho-jin habe am Dienstag Botschafter Andrey Kulik dazu aufgefordert, von einer militärischen Zusammenarbeit mit Nordkorea abzusehen und Resolutionen des Weltsicherheitsrats zu befolgen.Russland solle sich als ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrats und Land, das an der Schaffung des Nichtverbreitungsregimes beteiligt war, verantwortungsvoll verhalten, betonte der Vize-Außenminister.Gegen jegliche Handlungen, die Südkoreas Sicherheit bedrohen, wolle die Regierung in Seoul in Zusammenarbeit mit der Weltgemeinschaft vorgehen. Dabei solle sichergestellt werden, dass dies Konsequenzen haben werde. Auf die Beziehungen zwischen Seoul und Moskau hätte dies erheblichen Einfluss, warnte Chang.Botschafter Kulik habe Berichten zufolge aufmerksam zugehört und gesagt, dass er den Inhalt der Diskussion exakt an die Regierung in Moskau weitergeben wolle.Südkorea hatte auch zuvor eindringlich vor einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang gewarnt. Diese würde das südkoreanisch-russische Verhältnis sehr negativ beeinflussen, lautete die Warnung.