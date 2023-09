Erzeugerpreise im August um 0,9 Prozent gestiegen, kräftigster Anstieg seit 16 Monaten

Die Erzeugerpreise sind im August um 0,9 Prozent gestiegen.Es war der kräftigste Anstieg seit 16 Monaten.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank am Mittwoch stieg der Erzeugerpreisindex (PPI) für alle Waren und Dienstleistungen auf 121,16.Der Index gilt als wichtiges Barometer für die künftige Inflation. Er legte bereits den zweiten Monat in Folge und so stark wie seit April des Vorjahres nicht mehr zu. Damals hatte der Anstieg 1,6 Prozent betragen.Zum Anstieg im August trugen laut der Zentralbank vor allem Produkte aus Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei bei. Der Anstieg in diesem Bereich habe im August 7,3 Prozent im Vormonatsvergleich betragen.Industriegüter verteuerten sich den Angaben zufolge um 1,1 Prozent, da insbesondere für Kohle und Erdölprodukte mehr bezahlt werden muss.Im Dienstleistungssektor lag das Plus bei 0,3 Prozent. Im Transportsektor kletterten die Preise um 0,8 Prozent nach oben, im Beherbungs- und Gaststättenwesen zogen die Preise um 0,4 Prozent an.