﻿ADB belässt Wachstumsprognose für Südkorea 2023 bei 1,3 Prozent

Photo : KBS News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat an ihrer Prognose für das Wirtschaftswachstum Südkoreas 2023 von 1,3 Prozent festgehalten.Das teilte das südkoreanische Finanzministerium am Dienstag mit.Der Wert liegt unter den 1,5 Prozent, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und dem Koreanischen Entwicklungsinstitut (KDI) prognostiziert werden. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF), die südkoreanische Regierung und die Zentralbank Bank of Korea (BOK) sind mit ihrer Prognose von 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum optimistischer.Die ADB beließ außerdem ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Südkoreas 2024 bei 2,2 Prozent.Im Finanzministerium geht man davon aus, dass die ADB an ihren Prognosen festhalte, weil es sowohl positive als auch negative Faktoren gebe. Positiv sei das Exportwachstum, eher negativ sei, dass hohe Zinssätze den privaten Konsum und die Investitionen beeinträchtigen könnten.