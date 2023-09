Kennedy-Stiftung zeichnet Präsident Yoon für Beitrag zu besseren Beziehungen zu Japan aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist von der US-Stiftung John F. Kennedy Library Foundation zum Gewinner des Preises „Profile in Courage Award“ gekürt worden.Das Präsidialamt teilte am Dienstag mit, dass die Stiftung Präsident Yoon und den japanischen Premierminister Fumio Kishida zu den Gewinnern des Sonderpreises International Profile in Courage Award gewählt habe. Die Stiftung habe die Beiträge beider Politiker zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan hoch bewertet.Die Stiftung erklärte, dass die beiden für eine friedlichere Welt die harte Arbeit der Versöhnung leisteten und demokratisches Engagement in einer Zeit an den Tag gelegt hätten, in der Mut gefragt sei.Das Präsidialamt betrachtete die Auszeichnung als Beleg dafür, dass sowohl die USA als auch die gesamte Welt Yoons politische Entschlusskraft und Führungsstärke hoch bewerteten. Diese hätten historische Fortschritte ermöglicht, die zu einer dramatischen Verbesserung der koreanisch-japanischen Beziehungen und zum Dreiergipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan in Camp David geführt hätten.Der Profile in Courage Award wird seit 1990 jährlich an Politiker und Beamte vergeben, die besonderen politischen Mut bewiesen haben.