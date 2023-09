Internationales Bleichmittel in Wasser im Restaurant – Seoul bittet japanische Polizei um faire Ermittlungen

Die südkoreanische Regierung hat die japanische Polizei um schnelle und faire Ermittlungen im Fall um vergiftetes Wasser in einem Restaurant gebeten.



Das teilte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag Reportern mit.



Einer südkoreanischen Person war am 31. August in einem Restaurant in Tokio mit Bleichmittel versetztes Wasser serviert worden. Diese musste daraufhin wegen Übelkeit zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Das Außenministerium sei umgehend tätig geworden und habe die zuständige Polizeistation in Japan kontaktiert, sagte der Beamte.



Das Opfer wandte sich am 6. September in dem Fall an die südkoreanische Botschaft in Tokio. Die örtliche Polizei will während der laufenden Ermittlungen jedoch keine Details bekannt geben.



Laut dem südkoreanischen Beamten konnte bestätigt werden, dass das Restaurant für vier Tage schließen muss.



Von Seiten des Restaurants hieß es, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. Das Opfer will jedoch darin eine Absicht sehen und vermutet Antipathie gegen Korea als mögliches Motiv.