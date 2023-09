Bericht: Nordkoreanische Hacker nutzen russische Börsen für Geldwäsche

Photo : KBS News

Mit Nordkorea verbundene Hackergruppen nutzen laut einer Analyse verstärkt russische Börsen, um gestohlene Kryptogelder zu waschen.Das US-Analyseunternehmen Chainalysis schrieb in einem jüngst veröffentlichten Bericht, dass Kryptogelder im Wert von 21,9 Millionen Dollar, die eine mit Nordkorea verbundene Hackergruppe letztes Jahr dem US-Blockchain-Unternehmen Harmony gestohlen habe, an eine russische Börse überwiesen worden seien.Chainalysis teilte auch mit, es verfüge über Beweise dafür, dass nordkoreanische Hackergruppen nicht nur dieses Jahr, sondern seit 2021 mehrere russische Dienste für die Geldwäsche von Kryptowährungen genutzt haben.Weil Russland sich nicht kooperativ verhalte, würden internationale Bemühungen um eine Rückholung gestohlener Kryptogelder erschwert, sobald diese an russische Börsen transferiert wurden.