Neuer Industrieminister verspricht Engagement für Exportzuwachs

Photo : YONHAP News

Der neue Minister für Handel, Industrie und Energie, Bang Moon-kyu, will sich für die Ausweitung der Exporte und die Wiederherstellung des Ökosystems der einheimischen Branche von Kernkraftwerken einsetzen.Zu den von ihm präsentierten drei politischen Schwerpunkten zählt auch der Ausbau des sogenannten „Super Gap“ in Hightech-Industrien.Bang sagte in seiner Antrittsrede am Mittwoch, er werde alles daran setzen, die Exporte zu steigern, um die Volkswirtschaft anzukurbeln. Er versprach, alle Ressourcen und Fähigkeiten der für den Export zuständigen Ministerien und unterstützenden Stellen einzusetzen.Er betonte die Bedeutung des Anstiegs privater Investitionen für die Verbreitung der Exportdynamik. Man müsse nicht nur Investitionen aus dem Inland, sondern auch Investitionen ausländischer Unternehmen aktiv anlocken und Regulierungen für Standort, Umwelt und Arbeit drastisch abbauen, um globale Talente anzulocken.Bang erklärte, erforderliche Unterstützungsmaßnahmen zu intensivieren, um den „Super Gap“, einen großen Vorsprung, in den Hightech-Industrien sicherzustellen. Genannt wurden die Technologieentwicklung, die Sicherung guter Humanressourcen im In- und Ausland, die Bereitstellung von Infrastrukturanlagen wie Strom und Wasser sowie Steuer- und Finanzanreize.Er fügte hinzu, dass man aufgrund der Solidarität zwischen Südkorea, den USA und Japan die Zusammenarbeit mit wichtigen Ländern in den Bereichen Industrie, Handel und Technologie verstärken werde, um die Lieferketten der einheimischen Hightech-Industrien zu stärken.