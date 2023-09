Südkorea will mit Export von geistigen Eigentumsrechten Marktbarriere in China durchbrechen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische geistige Eigentumsrechte, darunter Geschichten für Filme und Fernsehserien sowie Figuren, finden nun Eingang in den chinesischen Markt, der wegen der Restriktionen für koreanische Kulturprodukte schwer zugänglich ist.Dieser Film, der von einem Mann handelt, der allein auf dem Mond zurückgelassen wurde, kam letztes Jahr in China in die Kinos und belegte den zweiten Platz an den dortigen Kinokassen. Der Streifen basiert auf einem koreanischen Webtoon.Der Erfolg wurde durch den Export von geistigen Eigentumsrechten erzielt, bei dem auf der Grundlage der Geschichte und Figuren von Originalwerken neue Werke geschaffen werden.Verschiedene Inhalte aus Südkorea, darunter Webtoons, Romane und Drehbücher, werden durch die Lokalisierung neu geboren. Aufgrund der chinesischen Beschränkungen für die koreanische Kultur ist es zwar nicht leicht, in den chinesischen Markt der Kulturindustrie einzutreten. Jedoch bestehen für geistige Eigentumsrechte weniger Restriktionen im Gegensatz zum Export von fertigen Produktionen.Beim Austausch von Kulturinhalten zwischen Südkorea und China gibt es kaum Erholungsanzeichen. Branchenvertreter erwarten jedoch, dass durch den Export von Rechten des geistigen Eigentums an Inhalten der Kulturaustausch zwischen beiden Ländern angekurbelt werden kann.Die Exporte der koreanischen Content-Industrie nach Großchina nahmen nach der Beschließung von Restriktionen für die koreanische Kultur sogar zu, was vor allem auf den Export von geistigen Eigentumsrechten zurückgeführt wird.Eine Mitarbeiterin der chinesischen Content-Plattform Kuaikan sagte, dass angesichts der Entwicklung in verschiedenen Bereichen wie Animationen, Spiele und Filme geistiges Eigentum immer mehr an Bedeutung gewinne. Sie glaube, dass der Markt weiter wachsen werde.Das Volumen des chinesischen Markts für kulturelle Inhalte und daraus abgeleitete Produkte überstieg im Jahr 2020 18 Billionen Won oder 13,5 Milliarden Dollar.