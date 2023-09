Photo : Getty Images Bank

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen.Die Anleger würden die weiteren Entwicklungen abwarten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Index verlor 0,02 Prozent auf 2.559,74 Zähler.Auch in den USA hatten die drei Börsenbarometer am Dienstag nachgegeben. Die US-Notenbank will heute über den Zinssatz entscheiden. Beobachter erwarten, dass das Zinsniveau unverändert bleibt.