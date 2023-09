Präsident Yoon: Rüstungsgeschäft zwischen Russland und Nordkorea wäre direkte Provokation Südkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung Russlands Invasion in der Ukraine und eine mögliche militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea kritisiert.Yoon sprach am Mittwoch in New York als 18. Redner vor der UN-Generalversammlung.Sollte Nordkorea aus Russland Informationen und Technologie für eine Verbesserung seiner Massenvernichtungswaffen im Austausch für konventionelle Waffen erhalten, bedeutete ein solches Geschäft nicht nur eine direkte Provokation für die Ukraine, sondern auch für Südkorea.Südkorea und seine Verbündeten und Partner würden dabei nicht tatenlos zusehen.Es sei "paradox", dass ein ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrats ein anderes Land angreife und Waffen und Munition von einem Regime kaufe, das in eklatanter Weise gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoße. Angesichts einer solchen Situation würde eine Reform des Gremiums breite Unterstützung bekommen.Zwar nannte Yoon keine Details einer möglichen Reform, bezog sich aber offenbar auf die Tatsache, dass der Weltsicherheitsrat nicht in der Lage ist, zusätzliche Sanktionen gegen Nordkorea und Russland zu beschließen, weil die Vetomächte Russland und China dies blockieren.Südkoreas Staatsoberhaupt forderte eine gemeinsame Antwort der internationalen Gemeinschaft, da ihm zufolge "vereint in unerschütterlicher Solidarität und mit einem standhaften Festhalten an Prinzipien" jede unrechtmäßige Provokation abgeschreckt werden kann, auch wenn die militärische Stärke zwischen Ländern variieren mag.Südkorea wolle als nichtständiges Mitglied des Weltsicherheitsrats in der Amtszeit 2024-2025 eine verantwortungsvolle Rolle für die Förderung und Schaffung des Weltfriedens spielen, indem es mit anderen UN-Mitgliedsstaaten eng zusammenarbeite.Auch bekräftige Yoon die Entschlossenheit Südkoreas für eine aktive Unterstützung beim Wiederaufbau in der Ukraine. Er wies in diesem Zusammenhang auf ein mittel- und langfristiges Unterstützungspaket im Wert von 2,3 Milliarden Dollar hin.Auf China ging Yoon in seiner Rede am Mittwoch kaum ein, dies wird vor dem Hintergrund des Versuchs der Verbesserung der Beziehungen mit Peking gesehen.