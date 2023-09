﻿Präsident Yoon setzt Diplomatie für Busans Expo-Bewerbung in New York auch dritten Tag in Folge fort

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den dritten Tag in Folge in New York um Unterstützung für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan gebeten.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes führte Yoon am Mittwoch (Ortszeit) Gipfelgespräche mit der Schweiz, der Zentralafrikanischen Republik, Kirgisistan und Mauretanien. In den Gesprächen warb Yoon um Unterstützung für Busans Expo-Bewerbung.Im Gespräch mit dem schweizerischen Bundespräsidenten Alain Berset bat Yoon außerdem um eine enge Zusammenarbeit in der nordkoreanischen Atomfrage. Berset rief zum Ausbau der Zusammenarbeit in Hightech-Bereichen wie der Quanten- und Biotechnologie auf.Der Präsident der Zentralafrikanischen Republik Faustin-Archange Touadéra sprach Südkorea seinen Dank für die Unterstützung mit verschiedenen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit aus. Yoon lud Touadéra zum nächstes Jahr geplanten Korea-Afrika-Gipfel in Seoul ein.Beim Treffen mit dem Präsidenten der Kirgisischen Republik Sadyr Dschaparow gab Yoon die Zusage für verschiedene Kooperationsprojekte im Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit.