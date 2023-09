Flüchtlingsgruppe verschickt anti-nordkoreanische Flugblätter nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die aus nordkoreanischen Flüchtlingen bestehende Gruppe Fighters for a Free North Korea (FFNK) hat anti-nordkoreanische Flugblätter in den Norden fliegen lassen.Der Leiter der Gruppe Park Sang-hak sagte der Nachrichtenagentur Yonhap, zur 20. Nordkorea-Freiheitswoche habe man am gestrigen Mittwoch 20.000 Flugblätter, 1.000 USB-Sticks sowie 200 Broschüren an 20 großen Ballons befestigt und von der Insel Ganghwa aus über die innerkoreanische Grenze fliegen lassen.FFNK veröffentlichte außerdem Fotos von der Aktion. Auf einem an den Ballons befestigten Plakat stehe geschrieben, dass die Flugblätter bis zum Tag der Befreiung des nordkoreanischen Volkes verschickt würden, das unter der Tyrannei des nordkoreanischen Regimes leide, meldete Yonhap weiter.Unter Berücksichtigung der angespannten Beziehungen zu Nordkorea forderte die südkoreanische Regierung die Gruppe immer wieder dazu auf, sich mit dem Verschicken der Flugblätter zurückzuhalten.2020 widerrief das Vereinigungsministerium die Genehmigung zur Gründung der Gruppe FFNK mit der Begründung, dass ihre Aktivitäten die Sicherheit und das Leben der Bürger nahe der innerkoreanischen Grenze gefährden.Daraufhin klagte die Gruppe gegen den Vereinigungsminister. Im August empfahl das Seouler Berufungsgericht, an der Genehmigung zur Gründung der Gruppe festzuhalten.