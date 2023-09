Nordkorea lobt Besuch von Machthaber Kim Jong-un in Russland als wichtige Errungenschaft

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den jüngsten Besuch des Machthabers Kim Jong-un in Russland als wichtige Errungenschaft gelobt.Das Zentralorgan der nordkoreanischen Arbeiterpartei "Rodong Shinmun" schrieb am heutigen Donnerstag, der Besuch des Machthabers in Russland sei eine historische Aktivität für die Revolution gewesen. Dadurch seien die nordkoreanisch-russischen Freundschaftsbeziehungen auf eine höhere Stufe gehoben worden. Kim habe mit voller Kraft den gerechten Kampf gegen den Imperialismus vorangetrieben.Dadurch habe sich der Status sowie Einfluss Nordkoreas in der internationalen Staatengemeinschaft weltweit noch einmal deutlich gezeigt, so die Zeitung weiter.Kim reiste am 10. September nach Russland und absolvierte dort ein zehntägiges Programm. Am 13. September kam es zu einem Gipfelgespräch mit dem russischen Präsidenten Putin.