Finanzminister: Regierung bleibt wegen Entwicklungen an Finanzmärkten und hohen Zinsen aufmerksam

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von Finanzminister Choo Kyung-ho bleibt die Regierung angesichts der Entwicklung an den Finanzmärkten sehr wachsam.Angesichts anhaltender Schwankungen am globalen Finanzmarkt wolle die Regierung geeignete Maßnahmen treffen, da die Zinsen für lange Zeit hoch sein würden, sagte Choo am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung zur Makrowirtschaft in Seoul.Hintergrund war die Entscheidung der US-Notenbank Fed, den Leitzins in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,5 Prozent zu belassen.Der Minister wies auf die Bemerkung des Fed-Chefs Jerome Powell hin, dass die USA über weitere Schritte nach der Berücksichtigung der wirtschaftlichen und finanzpolitischen Bedingungen entscheiden würden.Powell teilte in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung mit, dass die Fed die Zinsen auf einem restriktiven Niveau halten wolle, bis sie von einem nachhaltigen Abwärtstrend bei der Inflation in Richtung des Zielwerts überzeugt sei.