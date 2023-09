﻿Putin und Xi kommen nächsten Monat in China zusammen

Photo : KBS News

Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping werden im nächsten Monat in China zu Gesprächen zusammenkommen.Das gab der Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation Nikolai Patruschew bekannt.Bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am Mittwoch in St. Petersburg habe sich Putin bereit erklärt, der Bitte von Xi für einen Besuch im Oktober nachzukommen.Anlässlich des Besuchs von Wang Yi in Russland bekräftigten China und Russland ihre Absicht zur Stärkung der strategischen Beziehungen.Der Kreml erklärte, dass auch die Zusammenarbeit mit Nordkorea in allen Bereichen ausgebaut werde.