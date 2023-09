﻿Präsident Yoon spricht von Russland-Nordkorea anstelle von Nordkorea-Russland

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in seiner Grundsatzrede vor der UN-Generalversammlung am Mittwoch (Ortszeit) Nordkorea und Russland als Russland-Nordkorea bezeichnet.Die Reihenfolge unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Ankündigungen und Medienberichten der Regierung, in denen das Länderpaar gewöhnlich als Nordkorea-Russland bezeichnet wurde.Anfang September hatte Präsident Yoon beim ASEAN-Gipfel die drei nordostasiatischen Länder als Korea, Japan und China anstatt Korea, China und Japan bezeichnet.Da eine engere Zusammenarbeit mit den USA und Japan bestehe, wähle die südkoreanische Regierung die Reihenfolge USA-Nordkorea anstelle von Nordkorea-USA und Korea-Japan-China anstelle von Korea-China-Japan, hob ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes hervor.