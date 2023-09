Papst gedenkt koreanischer Märtyrer

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat die koreanischen Märtyrer als heroisches Beispiel für Trost in schwierigen Zeiten angeführt.Der Papst erklärte am Mittwoch (Ortszeit) den Gläubigen aller Welt, heute sei das Hochfest des Heiligen Andreas Kim Taegon, des Heiligen Paul Chong Hasang und ihrer Gefährten.Die koreanischen Märtyrer seien eine Quelle der Unterstützung für alle, die herausfordernde Entscheidungen träfen, und ein heroisches Vorbild, das in schwierigen Zeiten Trost spenden könne, sagte das Kirchenoberhaupt.Die koreanische katholische Kirche hatte im Jahr 1926 damit begonnen, der Märtyrer zu gedenken. Die Kirche bestimmte damals den 26. September, an dem die meisten Märtyrer starben, zum Hochfest der seliggesprochenen koreanischen Märtyrer und beging jährlich den Tag.