Untersuchungsergebnisse zu Strahlenexposition bei nordkoreanischen Flüchtlingen sollen Ende Dezember vorliegen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will Ende Dezember die Ergebnisse einer Untersuchung einer Strahlenexposition bei nordkoreanischen Flüchtlingen vorlegen, die aus Gebieten in der Nähe des nordkoreanischen Atomtestgeländes in Punggye-ri stammen.Das Ressort teilte das Ziel mit, im Zeitraum von Mai bis November insgesamt 89 nordkoreanische Flüchtlinge aus diesen Gebieten Tests zu unterziehen.Das Ministerium fügte hinzu, dass es nach Analysen bis Ende Dezember die Untersuchungsergebnisse veröffentlichen werde.Die Regierung hatte zuvor 2017 und 2018 40 von den nordkoreanischen Flüchtlingen, die aus dem Landkreis Kilju, Standort des Atomtestgeländes in Punggye-ri, und aus den benachbarten Gebieten stammen, auf eine Strahlenbelastung getestet.Damals wurden keine Expositionsfälle festgestellt, die in einem kausalen Zusammenhang mit den Atomtests stehen oder eine medizinische Behandlung erfordern.