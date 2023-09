Kyodo: Kishida sprach Yoon Unterstützung für Expo-Bewerbung von Busan aus

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat laut einem Medienbericht gegenüber dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol Unterstützung für die Bewerbung Busans um die Expo 2030 ausgesprochen.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.Kishida habe beim jüngsten Treffen mit Yoon am Rande des G20-Gipfels in Indien die Bereitschaft seines Landes bekundet, auf der Generalversammlung des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) im November für die südkoreanische Stadt zu stimmen, hieß es.Kyodo vermutete dahinter die Absicht der japanischen Regierung, die Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan in Reaktion auf den Wunsch der Yoon-Regierung nach einer Verbesserung des Verhältnisses weiter voranzutreiben.Nach weiteren Angaben hat die japanische Regierung bislang noch nie vor einer Abstimmung offiziell ihre Unterstützung für einen Austragungsort bekundet.