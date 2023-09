Vizeminister: Südkorea könnte eigene Sanktionen gegen militärische Kooperation zwischen Nordkorea und Russland verhängen

Photo : YONHAP News

Südkorea kann laut Vizeaußenminister Chang Ho-jin gegebenenfalls eigene Sanktionen gegen eine militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland verhängen.Sollten Beweise für eine wichtige militärische Kooperation Russlands mit Nordkorea gesichert werden, könnte Südkorea mit dem Westen oder Ländern, die der gleichen Ansicht seien, Sanktionen koordinieren oder selbstverständlich eigene Sanktionen verhängen, sagte Chang am Donnerstag.Angesichts der Frage nach der Möglichkeit einer militärischen Unterstützung für die Ukraine sagte der Beamte nur, dass sich dies sehr negativ auf die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland auswirken würde.Trotz des Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in der Ukraine im Juli hat die südkoreanische Regierung an ihrem Grundsatz festgehalten, dem Land keine letalen Waffen zur Verfügung zu stellen.