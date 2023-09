Vizeminister: Gipfel zwischen Südkorea, China und Japan kann binnen Jahresfrist oder Anfang nächsten Jahres stattfinden

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Vizeaußenministers Chang Ho-jin könnte ein Dreiergipfel zwischen Südkorea, China und Japan noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres stattfinden.Chang sagte am Donnerstag, es bestehe ein Konsens zwischen den drei Ländern. Es sei noch wichtiger, den Termin zu koordinieren.Der letzte trilaterale Gipfel zwischen den drei ostasiatischen Staaten hatte 2019 im chinesischen Chengdu stattgefunden. Seitdem konnte aufgrund der Corona-Pandemie und der angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan kein weiteres Gipfeltreffen mehr zustande kommen.In diesem Jahr haben ranghohe Beamte in den drei Ländern die Bereitschaft signalisiert, wieder zu einem Dreiergipfel zusammenzukommen. Die drei Staaten vereinbarten, am 26. September in Seoul ein hochrangiges Treffen abzuhalten und die Angelegenheit zu erörtern.Chang ging davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Besuchs des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Südkorea deutlich größer werde, sollte der Dreiergipfel reibungslos verlaufen.