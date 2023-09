Blinken: USA ergreifen Maßnahmen zur Verhinderung von Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Die USA suchen nach Möglichkeiten und ergreifen Maßnahmen, um Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland zu unterbinden.Das sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview mit dem Sender NBC.Russland befinde sich aufgrund der Maßnahmen, die Wladimir Putin ergriffen habe, in einer Welt des Schmerzes, sagte Blinken.Blinken wies darauf hin, dass Putin der Generalversammlung der Vereinten Nationen und dem jüngsten G20-Gipfel ferngeblieben war. Er sei in vielen Teilen der Welt faktisch eine Persona non grata.Für Russland sei es daher der einzig verbliebene Weg, sich an Regime wie in Nordkorea und im Iran zu wenden, um das Benötigte zu bekommen, fügte der Minister hinzu.