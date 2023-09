﻿Parlament nimmt Antrag zur Verhaftung von Oppositionschef Lee Jae-myung an

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat dem Antrag zur Verhaftung des Chefs der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, zugestimmt.Von den 295 anwesenden Abgeordneten stimmten 149 für den Antrag, während 136 dagegen votierten. Sechs Parlamentarier enthielten sich ihrer Stimme, während vier Stimmen ungültig waren.Lee konnte an der Abstimmung nicht teilnehmen, da er sich zurzeit wegen eines Hungerstreiks im Krankenhaus befindet.Dem Oppositionspolitiker wird vorgeworfen, als Bürgermeister von Seongnam Projektentwicklern Privilegien erteilt zu haben. Es geht um den Vorwurf der Veruntreuung in Höhe von 15 Millionen Dollar und illegaler Geldtransfers durch die Ssangbangwool Group an Nordkorea bzw. einer Bestechung in Höhe von acht Millionen Dollar.