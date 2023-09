Russischer Vizeaußenminister kommt möglicherweise nächste Woche nach Südkorea

Der für die Region Asien und Pazifik zuständige russische Vizeaußenminister Andrey Rudenko kommt möglicherweise nächste Woche zu einem Besuch nach Südkorea.Wie am Donnerstag aus diplomatischen Kreisen verlautete, werde zurzeit ein Termin festgelegt.Es wäre Rudenkos erster Besuch in Südkorea seit seiner Amtsübernahme im vergangenen Jahr.Die Diskussionen über den Besuch waren bereits vor der Reise des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un nach Russland in Gang gekommen.Für das Verhältnis zwischen Seoul und Moskau könnte der Besuch bedeutsam sein. Zuletzt gab es Anzeichen, dass Nordkorea und Russland ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen wollen.Beobachter gehen davon aus, dass Rudenko die Ergebnisse des Gipfelgesprächs zwischen Kim und Wladimir Putin erläutern könnte. Er hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass er auf südkoreanischen Wunsch hin über Details des Besuchs berichten würde.