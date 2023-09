﻿Präsident Yoon wirbt auch am vierten Tag in New York für Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am vierten Tag seines Besuchs in New York für Busans Expo-Bewerbung mehr als 30 bilaterale Gespräche geführt.Beginnend mit einem Treffen mit dem ecuadorianischen Präsidenten Guillermo Lasso kam Yoon mit den Staatsoberhäuptern der Föderation St. Kitts und Nevis, Nordmazedoniens und der afrikanischen Länder Sierra Leone, Guinea-Bissau sowie Nepals zusammen.In den Gesprächen versprach er ihnen eine maßgeschneiderte Zusammenarbeit und bat um Unterstützung für Busans Expo-Bewerbung.Yoon wird bis kurz vor seiner Abreise am Freitag Gespräche führen, teilte das Präsidialamt mit.