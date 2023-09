Präsident Yoon nennt Desinformation Gefahr für Demokratie und fordert Regulierungen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Desinformation als Gefahr für die Demokratie bezeichnet und Regulierungen gefordert.Eine Verbreitung von Falschinformationen durch die bösartige Nutzung von Künstlicher Intelligenz und digitaler Technologie könne die liberale Demokratie gefährden. Daher seien Regulierungen erforderlich, sagte Yoon am Donnerstag in seiner Rede vor dem New York Digital Vision Forum an der New Yorker Universität.Auch für demokratische Marktwirtschaften sei der falsche Einsatz von KI ein Risiko und bedrohe das Leben der nachfolgenden Generationen.Es seien Vorkehrungen erforderlich, damit KI und digitale Technologien die Sicherheit von Einzelpersonen und der Gesellschaft nicht bedrohen.Südkorea wolle bald eine "Digitale Bill of Rights" einführen, die fünf grundlegende Prinzipien für den digitalen Bereich festlegt. Damit solle eine helle digitale Zukunft sichergestellt werden. Eines der Prinzipien schreibe vor, dass Technologie zu mehr Freiheit und Humanität führen müsse.Auch das individuelle Recht darauf, sich selbst im digitalen Raum zum Ausdruck zu bringen, solle im Einklang mit den Rechten anderer Personen umgesetzt werden. Technologien dürften nicht zum Instrument für Diskriminierung und das Schüren von Vorurteilen werden, betonte Yoon in seinem Vortrag.