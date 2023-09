Außenminister Südkoreas und Japans führen Gespräche in New York

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin und die neue japanische Außenministerin Yoko Kamikawa sind am Rande der UN-Generalversammlung in New York zusammengekommen.Nach Angaben von Südkoreas Außenministerium verständigten sie sich am Donnerstag (Ortszeit) darauf, wichtige bilaterale Angelegenheiten sowie Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse zu erörtern. Darüber hinaus wollten sie sich um eine Fortsetzung der Dynamik für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen bemühen.Eine weitere Einigung besagt, dass sie neben der bilateralen Kooperation auch die gemeinsame Zusammenarbeit mit den USA ausbauen wollen. Dies betrifft unter anderem den Umgang mit der nordkoreanischen Nuklearfrage und die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea.Zudem soll im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit besser auf regionale und internationale Entwicklungen reagiert werden.