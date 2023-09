Premier Han trifft am Samstag Chinas Präsident Xi

Photo : KBS News

Ministerpräsident Han Duck-soo wird am Samstag im chinesischen Hangzhou mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zusammentreffen.Ein südkoreanischer Regierungsbeamter sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch, dass es zu einem Treffen kommen werde, stehe faktisch fest. Über den genauen Zeitpunkt und Ort werde noch gesprochen.Han wird der erste hochrangige südkoreanische Beamte sein, der mit Xi zusammenkommt, seit Präsident Yoon Suk Yeol ihn im vergangenen November am Rande des G20-Gipfels auf Bali getroffen hatte.Beim Treffen mit Xi wird Han die Hoffnung äußern, dass so bald wie möglich ein Dreiergipfel zwischen Südkorea, China und Japan zustande kommt.Auch wird er Xi voraussichtlich erneut um einen Besuch in Südkorea bitten. Präsident Yoon hatte bereits beim letztjährigen Spitzentreffen eine Einladung nach Südkorea ausgesprochen.