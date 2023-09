Parlament verabschiedet erstmals Amtsenthebungsantrag gegen Staatsanwalt

Photo : KBS News

Die Nationalversammlung hat einen Antrag auf die Amtsenthebung eines amtierenden Staatsanwalts angenommen.Es ist das erste Mal in der südkoreanischen Geschichte, dass ein Amtsenthebungsantrag gegen einen Staatsanwalt im Parlament verabschiedet wurde.Der Antrag auf die Amtsenthebung von Staatsanwalt Ahn Dong-wan wurde in einer Abstimmung auf der Plenarsitzung am Donnerstag angenommen.Das Verfassungsgericht wird in einem Verfahren endgültig darüber entscheiden, ob eine Amtsenthebung erfolgt.Ahn soll einen Beamten namens Yu Woo-sung, ein nordkoreanischer Flüchtling, mit manipulierten Beweisen der Spionage bezichtigt haben. Auch nach Yus Freispruch soll er diesen erneut angeklagt haben, um Vergeltung zu üben.